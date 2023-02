Cash Only: Je čas přesedlat na penzijní fondy, které vydělávají

Dynamické fondy určitě nejsou pro každého, protože po ziskových letech přicházejí i roky ztrátové, a ne každý na to má nervy. Ale má-li někdo před sebou ještě hodně let spoření, určitě to stojí za úvahu. Naopak, má-li někdo do konce penzijního spoření pár let, nemusel by se mu přechod vyplatit, pokud by chytil zrovna více ztrátových než ziskových let.