Cash Only: Pod tlakem se česká ekonomika radikálně mění

Na deindustrializaci, tedy přesunu výroby do levnějších států jako Česko či Asie, přitom právě Spojené státy tratily nejvíc. V dělnických profesích tam za posledních třicet let reálné mzdy klesaly, a jak se můžeme dočíst v aktuální literatuře, zejména bílí Američané bez univerzitního vzdělání propadli deziluzi ze ztráty nadějných vyhlídek, která vyústila v alkoholismus, zneužívání léků a vysoký počet sebevražd (psali jsme například tady , ale doporučuji například i tuto knihu).

Česko od pádu komunismu stálo na opačné straně rovnice. Mzdy se zvyšovaly napříč ekonomikou a pocítili to všichni včetně dělnických profesí, po nichž je dosud na trhu práce hlad. „Životní úroveň zaměstnanců do roku 2021 vzrostla. Po odečtení růstu spotřebitelských cen si zaměstnanci reálně polepšili a dosáhli tak téměř 2,5krát vyšší mzdy než před třiceti lety,“ uvedla Hospodářská komora.

Jedinou šanci lze spatřit v tom, jakou intenzitou tuzemské firmy pod tlakem energetické krize pracují na zvýšení produktivity, na razantním snížením nákladů (viz např. obrovské množství instalovaných solárních zdrojů) a také na hledání nových trhů směrem na západ od Česka, kde jsou spotřebitelé i firmy bohatší. Firmy jsou za třicet let od pádu komunismu sebevědomější, znají západní trhy a přes veškeré bariéry jsou jejich součástí.

„Jsme vždy v nějakém cyklu. A já to nevidím negativně, protože všechno ukazuje, že počet vyrobených jednotek osobních vozidel na celém světě nebude menší, ale bude stále růst. Je otázka, jaký bude tržní podíl spalovacích a elektroaut, jak budou vybavená a jací výrobci budou dodávat na příslušné trhy. Jde o to, aby si Evropa urvala svůj díl trochu agresivněji, než to dosud dělá,“ reagoval pro newsletter Cash Only Lukáš Rosůlek, šéf Vitesco Technologies, jedné z největších automotive firem v Česku, která zaměstnává 4500 lidí.