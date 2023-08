Singer: ČNB už mluví o vítězství nad inflací. Měla by nás na to připravit

Proto také komunikace po měnovém zasedání signalizovala, že pokles sazeb začne být na podzim téma k debatě, byť v případě nemilých šoků nevyloučila ani jejich zvýšení. Po více než roce, kdy bankovní rada explicitně vylučovala, že by se o poklesu sazeb vůbec mohlo jednat, je to ta zásadní zpráva.

A to, kam mají klesnout a jak se mají na nižších hodnotách pohybovat, je už otázkou standardního měnově-politického rozhodování. Z hlediska příštího roku tedy v podstatě platí včerejší výrok Jana Fraita v České televizi o boji s historicky výjimečným tempem růstu cen: „Ten boj je do značné míry vyhraný.“

Také by asi bylo vhodné začít více vypichovat, proč už lze se slušnou mírou jistoty čekat, že inflace skutečně klesne minimálně do blízkosti hodnot, na které jsme byli po více než dvě desetiletí zvyklí.

To první je více o estetickém dojmu a stylistice prezentací, k tomu druhému by asi více stálo za to minimálně v komentářích ke standardním prezentacím vysvětlovat, co indikují meziměsíční hodnoty přírůstků cen nebo jejich průměr například za tři poslední měsíce či půlrok.