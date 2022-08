Cash Only: Připravte se na život s inflací. Bude tu déle a hladovější

Čtete ukázku z newsletteru Cash Only, ve kterém Martin Jašminský, Zuzana Kubátová a Jiří Zatloukal každý pátek komentují dění v českém byznysu. Pokud vás Cash Only zaujal, přihlaste se k odběru newsletteru.

Tváří v tvář rekordně vysoké a stále rostoucí inflaci rozhodla nová bankovní rada na svém prvním měnovém zasedání o ponechání základní úrokové sazby na sedmi procentech, a naplnila tak slib nového guvernéra Aleše Michla, který jej nerozvážně učinil již před dvěma měsíci při jmenování do funkce.

Můžeme jen spekulovat, zda šlo novému guvernérovi o zachování tváře a naplnění svého slibu stability sazeb, nebo zda je skutečně přesvědčen, že současná výše úrokových sazeb je dostačující k tomu, aby v horizontu dvou let klesla inflace k cíli centrální banky, který je dvě procenta.

Původní prognóza centrální banky počítala, že za letošní a příští rok sebere průměrná inflace z úspor domácností a firem necelých 20 procent. Podle nové prognózy to bude už bezmála 30 procent. Část ztráty bude domácnostem kompenzovat růst mezd, ale jak píše šéf sekce měnové politiky ČNB Petr Král, i přes nominálně rychlejší růst mezd dojde s ohledem na výši inflace k jejich reálnému poklesu .

Se všemi třemi podmínkami lze souhlasit, akorát na první dvě nemá centrální banka přímé nástroje, jak je ovlivnit, a úrokové sazby se prozatím rozhodla nezvyšovat. Spoléhat na to, že s krocením inflace pomůže hlavně vláda svou odpovědnou rozpočtovou politikou a odbory, které nebudou tolik tlačit na růst mezd, by se centrální bance mohlo vymstít.

Dalším důležitým sdělením bylo, že centrální banka počítá s postupným oslabením kurzu koruny v příštím a přespříštím roce k úrovni blízké 26 korunám za euro, a to i přesto, že hodlá kurz i nadále podporovat intervencemi na trhu. Přestože jsou devizové rezervy mimořádně robustní, nelze tuto politiku aplikovat neustále a postupně si kurz najde svou novou tržní úroveň, která bude odpovídat stavu a možnostem tuzemské ekonomiky. Slabší kurz ovšem bude mít jasně proinflační charakter.

Nové vedení centrální banky by se mělo poučit z chyb svých předchůdců, kteří v minulosti přiznali, že měli se zvyšováním úrokových sazeb začít dříve, jak jim doporučovala odborná měnová sekce. Na dalším měnovém zasedání by se tak určitě měli vážně rozhodovat nikoliv o zachování stability sazeb, ale o tom, o kolik se sazby zvednou. Lpění na zachování tváře by mohlo vést ke ztrátě tváře celé centrální banky.