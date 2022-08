Guvernér Michl řeší „naprosto největší problém v ekonomice“

Podle aktuální studie německých ekonomů, kteří analyzovali data Evropské centrální banky, by měli centrální bankéři lépe komunikovat s veřejností. Přispělo by to k nižším inflačním očekáváním do budoucna a tedy k samotnému pomalejšímu zdražování zboží, služeb i práce v ekonomice. Navíc slovní vysvětlení výhledu má podstatně větší účinek než pouhé poskytnutí číselných projekcí.