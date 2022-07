Fungovalo to léta, teď osvědčené portfolio 60:40 dusí vysoké sazby a inflace

Jak takové tradiční portfolio vlastně funguje? V rámci této investiční strategie se 60 procent finančních prostředků uloží do akcií a 40 procent do dluhopisů, což je obecně považováno za diverzifikované portfolio s nižší mírou rizika.

Na toto toxické prostředí americké akcie reagovaly propadem do medvědího (klesajícího) trhu a dluhopisy ztrácely v míře mnoho let nevídané. V tomto důsledku se dostalo do ztráty i zmíněné tradiční a odolné portfolio složené právě z akcií a dluhopisů. Za první polovinu letošního roku se například iShares Core Growth Allocation ETF, tedy veřejně obchodovaný fond, který tvoří obě složky zmíněného portfolia, dostal do ztráty 16 procent.