Cash Only: Průšviháře Michalika je škoda. Měl politický talent i vize

Michalik ale ve vrcholné politice neuspěl nikoliv proto, že by na něj prasklo, že někoho podvedl. „Pouze“ lhal a mlžil o svém podnikání. Nejspíš nikoliv proto, že chtěl skrýt korupci, krádež nebo zpronevěru. Snažil se prostě jen zastřít potenciální střet zájmů mezi rodinným byznysem a svými posty v politice. Ono se to tak v Česku dělá.

Byznysmen – tím spíš bohatý a úspěšný – je v naší rovnostářské, plebejské a k levici tíhnoucí společnosti automaticky podezřelý z nepoctivosti. A tak se někteří čeští boháči, bez ohledu na to, zda se k majetku dostali díky schopnostem, štěstí nebo krádeži, běžně snaží majetek tajit. U Michalika šlo navíc o to, že rodinný byznys souvisel i s veřejným sektorem. Byť volně a okrajově.

Pokud si nevzpomínáte, šlo o dvě celkem banální situace: Jednak Michalik přes investiční fond vlastnil tři solární elektrárny, které pobírají dotace. Legislativu týkající se podpory obnovitelných zdrojů řeší u nás Ministerstvo průmyslu a obchodu, takže by se tu soukromé a veřejné zájmy Michalika jako ministra opravdu střetávaly, byť jen teoreticky. O dotacích pro soláry včetně těch jeho se rozhodovalo dávno před tím, než se z Michalika stala hvězda komunální politiky s ambicemi mluvit do té celostátní.

Každopádně je nálepka nepoctivce, která Michalikovi zničila vládní kariéru, jednak nespravedlivá, hlavně ale škodlivá pro nás všechny. Úspěšný břežanský starosta, vystudovaný fyzik a zkušený byznysmen by se na ministerském postu zřejmě osvědčil lépe, než jeho narychlo sehnaný náhradník Jozef Síkela. Bankéř s hvězdným životopisem a s ohromující schopností být neviditelný, a to dokonce i v momentě, kdy se řeší energetická krize a občané potřebují slyšet, že si s ní správci státu vědí rady.

Kromě znalostí měl Michalik schopnost vize. A také chuť i ambici posunout společnost. Dokázal to ve svých domovských Dolních Břežanech, jejichž tvář změnil k nepoznání. A kde si udržel popularitu i poté, co média proprala jeho kyperské půjčky a investiční fondy ze všech stran. Udržel si vliv ve STAN, dál radil i svému nástupci Síkelovi. Komentoval energetiku na Twitteru, kde měl tisíce sledujících, ovlivňoval veřejnou diskusi. Do vlády by se hodil.