Cash Only: Suverenita české měny je mýtus

Pro eurozónu (včetně Česka, které je s ní úzce propojeno) je to problém. Komodity jako ropa či zemní plyn jsou primárně obchodovány v dolarech, takže když evropská měna (a s ní koruna) kvůli odlivu kapitálu oslabuje, ropu i zemní plyn v eurech, potažmo korunách to prodražuje. Od poloviny roku 2021 dolar vůči koši měn posílil o 15 procent. Euro i japonský jen klesly na rekordní minima. Česká koruna za rok vůči dolaru oslabila o 13 procent.

Evropa i proto ztrácí konkurenceschopnost. Vidíme to napříč českou ekonomikou. Vysoké ceny energií (včetně elektřiny, která zdražuje i kvůli vypínání německých jaderných a uhelných elektráren) ničí celý sklářský a hliníkový průmysl a výrazně zdražují ceny pečiva, protože pekárny jedou na zemní plyn.

Výroba zboží na export se prodražuje, takže i přes levnou měnu bude méně zájemců ochotných kupovat draze z Evropy, a dolarů a eur za prodané zboží bude do Česka proudit méně.

Exportní česká ekonomika začala po letech přebytku platební bilance vykazovat schodky, které budou podle Ministerstva financí pokračovat i v příštích letech. V roce 2022 dosáhnou 4,6 procenta HDP, v roce 2023 by pak měly poklesnout na 4 procenta HDP. Také Evropa vykazuje schodky platební bilance. Víc dováží, než vyváží dokonce i Německo, které bylo vždy považováno za exportního hegemona.

Investoři totiž nakupují dluhopisy rozvíjejících se zemí kvůli vyšším výnosům. Pokud rostou sazby v USA, je logické, že se kapitál vrací za výnosem zpět do Spojených států, kde je prostředí bezpečnější. A i když je Česko už často počítáno k vyspělým státům, k rezervní měně či bezpečnému přístavu, kam se v době krize investoři uchylují, má ještě daleko.

ECB je však sevřena v kleštích vysoce zadlužených států eurozóny v čele s Itálií. Kdyby začala zvedat sazby příliš rychle, mohla by v Itálii, Španělsku či Francii nastat podobná situace jako na Srí Lance.

Vyspělé státy Evropy jsou však proti Srí Lance ve výhodě, protože Fed jim v minulosti poskytoval v době krize velmi levné půjčky. Probíhalo to prostřednictvím měnových swapů, tedy výměny dolarů za eura mezi centrálními bankami. ECB pak mohla půjčovat dolary dál jednotlivým centrálním bankám ve státech, které potřebovaly dolary, a likviditní krize se tak zažehnala.

Česká národní banka v posledních týdnech pod vedením guvernéra Aleše Michla masivně intervenuje, a kvůli udržení stabilního kurzu koruny prodala zatím asi šestinu svých devizových rezerv. Jsme přitom pořád v relativně komfortní situaci. Zatímco Srí Lance by její devizové rezervy pokryly dovoz jen na 1,4 měsíce, Česko by mohlo nakupovat stávající dovoz 7,3 měsíce.

Nicméně v případě krize Česko nemá přímý přístup ke swapovým linkám Fedu, a muselo by se pro dolary a eura obrátit na ECB.

Ekonomové to samozřejmě nechtějí slyšet, natož politici. Nikdo si nechce připustit, že měnová suverenita je mýtus.

