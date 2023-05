Cash Only: V tichosti se chystá největší transakce na bankovním trhu

Čtete ukázku z newsletteru Cash Only, ve kterém Martin Jašminský, Zuzana Kubátová a Jiří Zatloukal každý pátek komentují dění v českém byznysu. Pokud vás Cash Only zaujal, přihlaste se k odběru newsletteru.

Větším problémem je ale to, že menší banky mají rozpůjčovánu jen malou část své bilance (často pod 20 procent), takže neplní svou hlavní úlohu, která spočívá ve financování ekonomiky. Jsou to tedy ještě banky, když peníze klientů jen bezrizikově ukládají u ČNB a nepůjčují je na rozvoj podnikání, nových nápadů či spotřeby?

Centrální banka tuto otázku nedávno řešila, ale minimální poměr úvěrů k bilanci banky není stanoven nikde v Evropě, takže problém spadl pod stůl. Navíc to jde proti současné regulaci, která požaduje, aby banky držely co nejvíc volného kapitálu, a v krizi tak mohly lépe krýt své ztráty.

Šéf Moneta Money Bank Tomáš Spurný i z těchto důvodů podle informací SZ Byznys připravuje novou strategii, která by měla banku posunout mezi největší tři banky v Česku. Je to pokračování neúspěšného spojení Monety a finančních firem ze skupiny PPF (Air Bank, český a slovenský Home Credit a fintech Benxy), o které se Spurný pokoušel třikrát a loni ho znovu neschválili akcionáři banky.

První možností je znovu se pokusit o spojení Monety s firmami ze skupiny PPF, která je s téměř 30procentním podílem největším akcionářem Monety. Tentokrát by se ale Moneta spojovala s Air Bank, ale i s PPF Bankou.

I další možnost se týká velkého akcionáře banky. Skupina J&T loni získala přes fond kvalifikovaných investorů J&T Arch Investments více než 10 procent akcií Monety. Nabízí se tak spojení Monety právě s J&T bankou, a případně i se sesterskou 365.bank (bývalá Poštová banka), která působí na Slovensku. Podle některých bankéřů by do této kombinace mohla přibýt ještě Prima Banka od investiční skupiny Penta.

Vzhledem k přítomnosti třetího velkého akcionáře, jímž je finančník a uhlobaron Pavel Tykač, který má zájem v Monetě posilovat, aby banka mohla financovat jeho byznys, je prodej nejméně pravděpodobnou variantou. I s ohledem na to, že ambiciózní šéf banky Spurný by v tomto případě musel zřejmě odejít.

