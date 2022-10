Cash Only: Výroba malých reaktorů může být nadějí pro český průmysl

Čtete ukázku z newsletteru Cash Only, ve kterém Martin Jašminský, Zuzana Kubátová a Jiří Zatloukal každý pátek komentují dění v českém byznysu. Pokud vás Cash Only zaujal, přihlaste se k odběru newsletteru.

Sériově vyráběné malé modulární elektrárny by už od začátku 30. let mohly řešit zapeklitý rébus, jak stabilně a bez závislosti na počasí vyrábět nízkoemisní elektřinu. Česko je v tomhle oboru v unikátní pozici. V naší desetimilionové zemi, kterou občas masochisticky označujeme za primitivní montovnu Evropy, se momentálně vyvíjí hned pět typů malých modulárních reaktorů.

Český jaderný vývoj jde dvěma cestami: „Jednak s logikou postavit co nejrychleji a nejsnáz malý reaktor – i kdyby to nebyla zásadně nová, odlišná technologie, jen menší a levnější verze. A pak tu jsou pokročilé reaktory, většinou skutečně malé a cílící na vzdálenější budoucnost s výhodami, které mají například v oblasti bezpečnosti,“ popisuje Marek Ruščák .

„Pokud se alespoň jeden z projektů dovede do fáze realizace prototypu, tak to bude obrovský úspěch. Pokud by se pak dokonce realizovala jeho průmyslová produkce, tak to bude docela zázrak,“ dodává.