Cash Only: Windfall daň je zklamání, táhne ji jen ČEZ

Reakce přímo z firem to potvrzují. Seznam Zprávy obeslaly hlavní adepty na placení windfall daně a zpět přišly odpovědi dvojího druhu. Firmy buď nechtějí čísla komentovat (skupina Sev.en nebo Pražská plynárenská), anebo shodně mluví o „stovkách milionů“ (Sokolovská uhelná) či „nižších stovkách milionů“ (Pražská energetika, EPH).

To se týká i tří hlavních firem EPH v Česku – Elektráren Opatovice, Plzeňské teplárenské a komořanské United Energy. Ale i provozů firem Sokolovská uhelná, Veolia, Teplárna Otrokovice nebo velkých tepláren skupiny Sev.en na Kladně a ve Zlíně. (Elektrárny Sev.en v Počeradech a Chvaleticích by měly platit standardně jako ČEZ.)