České banky vydělávají skoro nejvíce v EU. Češi dobře splácejí, říká šéf KB

České banky patří k nejziskovějším v Unii. Podle návratnosti kapitálu, ukazatele, který říká, kolik vydělá každá vložená koruna​​, jsou tuzemské banky dokonce druhé nejziskovější v EU. Hned po Maďarsku. Loni vydělaly v souhrnu sto miliard korun.

Každá vložená koruna kapitálu českým bankám vydělá zhruba 13 haléřů. Zatímco ve Francii jsou to jen čtyři haléře a v Německu 2,2 haléře, jak ukazuje analýza ukazatele ROE (return on equity, návratnost vlastního kapitálu) portálu Helgi Library.

Čistý zisk Komerční banky sice poklesl za tři čtvrtletí proti loňsku o 4,9 % na 12,4 miliardy Kč, KB ale patří k nejvýdělečnějším částem mateřské francouzské skupiny Société Générale, jak potvrdil Juchelka.

Je za tím několik důvodů. Předně klienti dobře splácejí. „Banky mají velmi nízké náklady na riziko. Klienti českých bank splácejí dobře a mají pod kontrolou své náklady,“ vysvětlil Juchelka SZ Byznys.

„Málokdo si tady bere úvěr z nějakých ryze spekulativních důvodů. Česká nátura velí šetřit v dobrých dobách a ve špatných šetřit ještě více. To je odpověď na to, proč je v českých bankách tolik depozit, ať už firemních, anebo domácností,“ uvedl ředitel KB.

České banky tak vydělávaly i na tom, že Češi jsou konzervativní a že i v časech vyšších úrokových sazeb drželi většinu svých peněz na běžných účtech, za které jim banky vyplácejí takřka nulové úroky. Letos se ale situace mění a peníze na účtech se rozhýbaly.

„V rámci depozit klesaly relativně masivně úložky na běžných účtech, a naopak rostly velmi silně v termínovaných vkladech, výše úročených produktech. Ta část depozit, která rostla nejrychleji, je mimo bilanci banky a jsou to investiční fondy,“ vypočítává Juchelka.

Loni měla Komerční banka rekordní výsledky. Bude i letošek patřit k těm nejlepším rokům v historii?

My jsme zrovna před pár dny prezentovali naše výsledky za tři čtvrtletí a celkový zisk Komerčky poklesl o více než 5 %, celkové výnosy přibližně podobně. Nicméně dá se říct, že přísnou kontrolou nákladů a velmi dobrou kvalitou našich aktiv, jinými slovy dobrou schopností našich klientů splácet své závazky, jsme byli ziskoví na úrovni přes 12 miliard korun.

Za devět měsíců máte zisk přes 12 miliard korun. Za celý loňský rok to ovšem bylo skoro 18 miliard. Takže je teď už jisté, že v čistém zisku loňský rok nepřekonáte?

Nepřekonáme.

Dobrým výsledkům bank nahrávaly stále ještě vysoké úrokové sazby. České banky si mohly výhodně ukládat svěřené peníze u centrální banky, zároveň je mohly investovat do státních dluhopisů. Vydělávali jste ale taky na tom, že Češi jsou konzervativní a že i v časech vyšších sazeb drželi většinu svých peněz na běžných účtech, které se dobře neúročí?

Celkově Komerční bance rostla depozita na úrovni přibližně 1,2 %. Komerční banka půjčovala do české ekonomiky více než loni, přibližně o 2,7 %. Celková úroveň úvěrů poskytnutých českým domácnostem a firmám je někde na úrovni 900 miliard. V rámci depozit klesaly relativně masivně úložky na běžných účtech, a naopak rostly velmi silně v termínovaných vkladech, tedy výše úročených produktech.

Ale stále je mnohem větší část peněz na běžných účtech.

Ta část depozit, která rostla nejrychleji, je mimo bilanci banky a jsou to investiční fondy.

Nicméně k mé otázce, jestli české banky vydělávají právě i díky tomu, že jsou Češi „líní“ si peníze přesouvat na lépe úročené účty…

V našem konkrétním případě jsme dosáhli nižších výnosů než loni. Peníze, které nakupujeme a které poskytujeme dále formou úvěrů, jsou dražší, než byly doposud.

Zase se srovnáváte s rekordním rokem, takže zisky jsou pořád slušné. České banky patří k nejziskovějším v EU. Podíváme-li se na ukazatel návratnosti kapitálu (ROE, return on equity), který říká, kolik vám vydělá každá vložená koruna, tak jsou české banky dokonce druhé nejziskovější v Evropské unii. Hned po Maďarsku. Je to na úkor klientů?

V podnikání bank je důležitá dosažená úroková marže, tedy jaký je rozdíl mezi tím, za kolik peníze nakupují, a tím, za kolik je prodávají nebo poskytují formou úvěrů. Úroková marže ve srovnání jak s Polskem, tak s Maďarskem, což jsou relevantní ekonomiky, se kterými se máme srovnávat, je nejnižší a je přibližně na úrovni 1,7 %, kdežto jak v Polsku, tak v Maďarsku je nad dvěma procenty.

Konsolidované výsledky Komerční banky za tři čtvrtletí roku 2023 Celkové výnosy poklesly o 6,9 % na 27 miliard Kč. Čistý zisk připadající akcionářům poklesl o 4,9 % na 12,4 miliardy Kč.

Náklady meziročně stouply o 7,7 % na 13 miliard Kč. Skupina vykázala čisté rozpuštění opravných položek ve výši jedné miliardy Kč.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB meziročně stoupl o 2,7 % na 808,3 miliardy Kč.

Celkový objem běžných klientských vkladů ve Skupině KB meziročně stoupl o 1,2 % na 1022,4 miliardy Kč. Od začátku letošního roku objem vkladů narostl o 11,5 %.

Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění se zvýšil 14,7 % na 240,7 miliardy Kč.

Skupina Komerční banky obsluhovala 2 218 000 zákazníků. Samotná Komerční banka měla 1 665 000 klientů, meziročně o 14 tisíc více. Zdroj: KB

Nezapomínejme, že západoevropské banky například po roce 2008 ve velké většině získávaly podporu státu, protože utrpěly ztráty v souvislosti s celosvětovou finanční krizí, českému bankovnímu sektoru nebyla poskytnuta ani koruna. Český bankovní sektor si díky své kapitálové síle a stabilitě udržel svoji velikost a z té velikosti odvozenou ziskovost.

České banky si od klientů neberou více než jejich zahraniční kolegyně?

Dosažená úroková marže je nižší.

A nevybírají třeba za některé služby vyšší poplatky ve srovnání se zahraničím?

Máme nižší úrokovou marži. Celou kompozici maďarského a polského trhu v oblasti poplatků nemám nastudovanou.

České banky měly krizi naposledy na přelomu milénia

A čím si tu vysokou ziskovost vysvětlujete? Když jsme se bavili o ukazateli, který říká, kolik vydělá každá vložená koruna, tak v Česku je to zhruba 13 haléřů, ve Francii čtyři haléře a v Německu 2,2 haléře. To je obrovský rozdíl.

Česká návratnost kapitálu se rekrutuje z toho, že je tady stabilní trh. Banky získávají prostředky stabilně a mají velmi nízké náklady na riziko. Klienti českých bank splácejí dobře a mají pod kontrolou své náklady. Ukazatel, který by české bankovnictví mělo vystavit do výkladní skříně, je cost to income ratio, ukazatel nákladů k výnosům.

Tam se v české realitě pohybujeme někde mezi 40 až 50 procenty, zatímco ty vzpomínané banky na Západě jsou na úrovni třeba 60 až 80 %. České banky fungují efektivněji. Neneseme si s sebou příkoří minulých krizí jako si je nese část západoevropského trhu.

A česká ekonomika je velmi obezřetná jak v oblasti domácností, tak v oblasti podnikatelů. Málokdo si tady bere úvěr z nějakých ryze spekulativních důvodů. Česká nátura spíše velí šetřit v dobrých dobách a ve špatných šetřit ještě více. To je odpověď na to, že je v českých bankách tolik depozit, ať už firemních, anebo domácností. Je to trh, který naposledy prošel zásadní krizí na přelomu milénia mezi lety 1999–2001, kdy český stát masivně pomáhal krachujícím českým bankám.

Jste vy jako Komerční banka nejvýdělečnější součástí francouzské skupiny Société Générale?

Určitě ne.

Tak patříte k těm nejvýdělečnějším?

Patříme k těm nejvýdělečnějším.

Jak se dařilo dalším velkým bankám? České spořitelně klesl za první tři čtvrtletí letošního roku čistý zisk meziročně o 2,9 procenta na 14,6 miliardy korun. ČSOB klesl čistý zisk v tomto období oproti minulému roku o 5 % na 13,6 mld. Kč.

Podle původních odhadů Ministerstva financí měla mimořádná daň na banky, která byla tedy nově zavedena, první rok po zavedení vynést asi 33 miliard korun. Později analytici očekávali odhady kolem čtyř nebo pěti miliard korun. Troufnete si odhadnout, kolik to bude nakonec za celý sektor?

Těžko ten odhad dělat kvalifikovaněji před uzávěrkami před koncem roku. To jsou údaje, které každá banka primárně komunikuje s finančním úřadem, který vybírá daně. Komerční banka na první záloze odvedla přibližně 400 milionů korun do státní kasy, druhá záloha je splatná někdy v prosinci.

Takže se dá předpokládat, že Komerční banka na windfall tax neodvede víc než miliardu?

V případě Komerční banky to velmi pravděpodobně nebude miliarda.

Kde se podle vás stala chyba? Kde ti, co výnosy z mimořádné daně počítali, tolik ustřelili?

Ten zákon je zákon o mimořádných ziscích. A Komerční bance klesá ziskovost, a to i přesto, že rozpustila opravné položky (peníze, které banka odložila stranou ze svých zisků ke krytí např. ztrátových pohledávek) ve výši jedné miliardy za první tři čtvrtletí. Daň počítala s tím, že energetické společnosti, petrochemické společnosti a šest největších bank v obdob 2023 až 2025 budou potenciálně dosahovat vysokých, chcete-li nezasloužených zisků. A ten trend původní hypotézu nepotvrzuje.

Větším bankám se dařilo se windfall tax vlastně vyhnout. Nakupovaly státní dluhopisy, jejichž úrokové výnosy do daňového základu vlastně nevstupují. Tuhle cestu jste zvolili i vy?

My jsme neučinili žádnou operaci, která by vycházela někde mimo rámec obvyklého podnikání v bankovnictví.

Já neříkám, že to je mimo rámec.

Nelze spekulovat o tom, že nákupem státních dluhopisů si banky nějakým způsobem přilepšují před stejným státem, který vlastně ty dluhopisy vydává. Je to naopak. Česká republika může z těchto peněz investovat do rozvoje infrastruktury, do platby důchodů, do platby platů státním zaměstnancům a tak.

Hypotéky se budou prodávat víc

České banky mají za sebou dva roky slušných zisků, vydělávaly nejdřív na rozmachu hypoték, potom na vyšších úrokových sazbách. Česká národní banka odhaduje, že výkon českého hospodářství by měl letos klesnout o 0,4 % a příští rok o 1,2 % poroste. S čím počítáte v příštím roce vy?

Naši makroekonomové jsou v desetinkách za desetinnou čárkou letos malinko skeptičtější a příští rok malinko optimističtější. Byl bych opatrný v rychlých soudech, že ČNB sníží úrokové sazby velmi rychle a velmi brzy, nicméně dá se předpokládat, že hypotéky se budou prodávat víc, než se prodávaly v tomto roce.

Až půjdou sazby dolů, tedy někdy během příštího roku, jak rychle půjdete dolů s úroky na vkladových účtech? Nebudete otálet stejně jako jste otáleli po zvýšení sazeb, když jste měli klientům na vkladech přilepšit?

To řekne trh. Určitě se někdo utrhne jako první a zbytek se k němu přidá.

Air bank třeba už klientům dopředu napsala, že do 14 dnů od snížení reposazby půjde dolů i se sazbami na účtech.

Ostatní banky budou reagovat den poté.