Bankéř mírní naděje: Doba superlevných hypoték se nevrátí

Velké čekání na pád úrokových sazeb a s ním levné peníze mohou přinést zklamání. Podle šéfa Monety Money Bank pád sazeb ekonomiku neoživí. Nečeká navíc, že by se úroky u hypoték dostaly pod 4, 5 procenta.

První posun dolů očekává jeho banka už na konci prosince. „Čekáme snížení hlavní sazby ze sedmi procent na šest a tři čtvrtě. Uvidíme, zda se to naplní,“ dodává Spurný s tím, že drtivá většina snižování sazeb ale nastane až v příštím roce. Pro banku jsou sazby klíčové i proto, že právě kvůli jejich výši se za poslední rok podstatně změnila – dnes má bilanci více než 450 miliard korun, tedy asi o sto miliard korun více než před rokem.

„Tudíž musíme ufinancovat mnohem větší banku. Proto se bedlivě připravujeme na to, jakým způsobem na snížení sazeb budeme reagovat,“ říká Spurný. A dodává, že své ceníky banka překresluje na denní bázi. „Díváme se na trh s úrokovými sazbami, na ten dáváme jakousi přirážku a podle toho měníme sazby. Technicky to děláme na týdenní bázi nebo se rozhodneme to nedělat.“

Výrazný pokles sazeb nepřijde

Výrazný pokles a s tím spojené velké oživení ale nepřijdou, a Tomáš Spurný tak mírní velká očekávání, která se s vyhlídkou levnějších peněz pojí. „Pokud se sazby začnou rapidně snižovat, je zde nebezpečí, že koruna ztratí hodnotu jak proti americkému dolaru, tak euru. A to samozřejmě by pomohlo nastartovat další kolo inflačního růstu,“ říká. Prý se nedomnívá, že by se sazby mohly dostat na předcovidovou úroveň.

S tím samozřejmě souvisí úroky u hypoték. Dnes někteří developeři lákají klienty na úrok 2,99 procenta – pokud si koupí byt dostavený v létě příštího roku. Na tuto úroveň se ale podle Spurného úroky hypoték nemají šanci dostat, spíše očekává jejich úroveň na 4,5 až pěti procentech. „To, co bylo před covidem a trvalo v podstatě jednu dlouhou dekádu, se z mého pohledu nebude a nemůže opakovat. To je chiméra,“ říká Spurný.

V USA hypotéka na sedm procent

„Když se podíváte na sazby úrokové míry v USA, jsou z krátkodobého hlediska nižší než v Česku a ze střednědobého a dlouhodobého hlediska v podstatě totožné. A průměrná hypotéka v USA v dolarech je dnes za sedm procent. Trh se tam stabilizoval na této úrovni,“ dodává.

„Já si myslím, že krátké sazby půjdou dramaticky dolů. To pomůže podnikům z hlediska financování pracovního kapitálu, nicméně střednědobé a dlouhodobé sazby se ještě zvýší, a tudíž dojde k jistému zklamání toho vývoje prostředí sazeb,“ dodává Spurný s tím, že scénáři, že všechno půjde díky poklesu sazeb teď už jenom dobře, dává 15procentní šanci.

„Naše ekonomika, která má plnou zaměstnanost, dnes vyrábí růst nula. Když se podívám i na předcovidové roky, tak růst nebyl nijak obdivuhodný. To svědčí o fundamentálních základech naší ekonomiky,“ říká Spurný. Podle něj se ekonomika musí reformovat, aby se dostala do růstu, který bude čtyřprocentní až pětiprocentní, a to bude podle něj velmi složité.

Nová banka? Češi jsou konzervativní oportunisté

Vstup na český trh zároveň ohlásila nová banka finanční skupiny Partners. Jak moc může zahýbat s rozdanými kartami na trhu? „Nová banka má kapitál tři miliardy korun. Celý bankovní trh je na úrovni 590 miliard korun, tak z hlediska kapitálu ta možnost nové banky ovlivnit bankovní trh je relativně omezená. Když se na to ale podíváme pohledem síly distribuce, myslím, že síla distribuce této banky bude na úrovni 150 poboček a několika tisíc poradců. To je velmi vysoká síla a navíc všichni tito lidé jsou zvyklí pracovat pouze na provize a to je velká výhoda tohoto obchodního modelu,“ dodává Spurný s tím, že novou banku vede zkušený člověk, a proto ji rozhodně nepodceňuje.

Upozorňuje ale, že Češi coby bankovní klienti jsou velmi konzervativní, pragmatičtí a oportunističtí. „Když se podíváte na to, co se stalo na trhu za posledních 12 měsíců, tak tady byly významné přesuny klientů velkých bank k nižším. To je v kontextu toho, že Česká republika nabízí pojištění vkladů do 100 tisíc eur, tudíž lidé diverzifikují svá portfolia bankovních domů. Nejsem úplně přesvědčen, že je jednoduché klienty přesvědčit k tomu, aby změnili běžné účty a s nimi spojené transakce,“ dodává.