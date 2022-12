Cash Only: Zastropování cen energií řeší následky krize, nikoliv příčiny

Cash Only: Zastropování cen energií řeší následky krize, nikoliv příčiny

Cenu pro české spotřebitele zvedá plné zapojení do evropského energetického trhu, kde cenu určuje nabídka a poptávka v širším regionu.

Neposlouchá se to dobře, ale je to bohužel tak. Energetická krize v celé Evropě stále nejhůře dopadá na české domácnosti. A to i přes dárek v podobě „úsporného tarifu“, který rodinám v závěru roku poslala vláda.