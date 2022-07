Chvála žíznivých atmosférických spalovacích motorů

Tak víme, jaká auta se (ne)budou prodávat za 13 let, ale netušíme, čím budeme letos v zimě topit. Přesně tak lze ve zkratce interpretovat výsledky jednání ministrů životního prostředí , kdy sice schválí normu, která prakticky znemožňuje prodej nových aut se spalovacími motory od roku 2035, ale přitom nemají ani jistotu dodávek plynu pro letošní zimu pro polovinu Evropy.

Krátkozrakost našeho přístupu je o to zarážející, že ignoruje varovný signál, který vyslal německý vicepremiér Habeck a zachytil zpravodajsky server EurActiv: Vyhnout se nedostatku plynu by totiž bylo „možné pouze za předpokladu, že nebudeme posílat plyn z našich zásob do sousedních evropských zemí“.