Komentář: Skandály i pravidla - kryptoměny vstupují mezi standardní investice

Krátce poté, co v médiích proběhla zpráva o zakladateli krypto burzy FTX a společnosti Alameda Research, Samu Bankman-Friedovi, kterého soud v New Yorku uznal vinným, zasáhlo krypto odvětví další vyšetřování největší světové kryptoměnové burzy Binance . Generální ředitel burzy Changpeng Zhao, často označovaný podle začátečních písmen svého jména jako CZ, se přiznal, že porušil americká pravidla proti praní špinavých peněz. Souhlasil také se zaplacením pokuty 50 milionů dolarů (1,1 miliardy Kč) a následně odstoupil z funkce generálního ředitele.

Ačkoliv se opticky tyto dva trendy jeví jako protichůdné, jde v podstatě o další logický krok v adopci kryptoměn související s růstem celkového kryptoměnového trhu a širší adopcí, zejména veřejností a institucemi. Doposud kryptoměny v podstatě fungovaly v jakémsi legislativním vakuu – fungovaly mimoprávně. Všimněte si, že ne protiprávně, ale mimoprávně, což znamená, že zákony a předpisy kryptoměny neznaly. Připomeňme, že podle ústavy platí, že „co není zakázáno, je dovoleno“. Každopádně s rozvojem odvětví a jeho přijetím se kryptoměny dostávají do hledáčku zákonodárců a institucí a vznikají legislativní rámce pro celé odvětví. S tím přímo souvisí také snaha vtěsnat do tohoto rámce struktury, které dosud úspěšně fungovaly mimoprávně (typicky Binance).

Připomeňme si historii aktuálně nejznámější kryptoměnové burzy Binance. Již krátce po spuštění projektu v roce 2017 v Číně byl Changpeng Zhao (CZ) nucen přesunout servery do Japonska, a to údajně kvůli zájmu státních orgánů o burzu. V průběhu dalšího rychlého vývoje se Binance rozrostla v obrovskou organizaci působící po celém světě a oficiálně se prezentovala jako „decentralizovaná“ firma bez centrálního sídla (podle posledních zpráv dokonce současný šéf Binance Richard Teng navzdory dohodě s americkými regulátory odmítl prozradit umístění centra Binance, resp. tvrdí, že nic takového neexistuje a entita je decentralizovaná). Po novém ATH BTC (cena bitcoinu z historického maxima), které vždy přitahuje pozornost veřejnosti, se zvýšila i pozornost institucí a jejich zájem o odvětví s vysokou marží. Bylo však nemožné, aby regulované megainstituce investovaly do neregulovaného aktiva.