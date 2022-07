Případ ČEZ. Nelze si půjčit od státu, ale tvrdit, že jsem normální akciovka

Současně ovšem tato půjčka o objemu, který už je významný i makroekonomicky, dramaticky snižuje pravděpodobnost, že se společnost ocitne v existenčních problémech. Tím ale samozřejmě naopak zvyšuje hodnotu akcií společnosti, aniž by za to stát cokoliv s výjimkou úroků z půjčky dostal. Je více než překvapující, že se půjčka o objemu, jenž by pokryl například více než tři čtvrtiny letošních výdajů českého státu na obranu, nestává předmětem živější politické debaty.