Platy ve veřejném sektoru půjdou dolů, řekl Skopeček

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) se zavázal najít po shodě s koaličními partnery do půli května úspory ve výši 70 miliard. To ale podle Skopečka nebude stačit: „Za jakékoli vyšší číslo budu tleskat. Vzhledem k tomu, že vláda schválila nějaké výdaje navíc v obraně nebo na platy ve školství, je zřejmé, že abychom dospěli k 70 miliardám úspor, tak balíček musí přesahovat 100 miliard korun. Musí to být kolem 120 miliard.“

„Je mi líto, že ostatní koaliční partneři to tlačí přes daně. Česká republika podle posledních ekonomických dat vykazuje čtvrtletní růst o 0,1 %, meziroční pokles o 0,2 %. To ukazuje na stagnaci či nákrok k recesi v české ekonomice. Varoval bych před tím, aby byl konsolidační balíček postaven na zvyšování daní, to je ten nejlepší cesta, jak Českou republiku poslat do recese,“ řekl politik v pořadu Partie v televizi Prima.