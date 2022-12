Od Ruska se odstřihneme do dvou let. Stačí několik kroků, popsal Síkela

„Máme s stále k dispozici 98 procent zásobníků s plynem, je to nejvíc, co jsme kdy měli,“ řekl v pořadu Otázky Václava Moravce ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Čechy uklidňoval, že plyn nedojde a zima bude normální. Důvodem je teplé počasí i snaha firem a domácností šetřit. Oproti loňsku se podařilo uspořit 15 procent.

Příští rok bude nejspíš složitější zajistit kapacity a jedním z hlavních úkolů vlády i firem proto bude plnit zásobníky plynem z jiných než ruských zdrojů.

Myslím, že problém dodávek fosilních paliv z Ruska bude v roce 2024 definitivně vyřešen. Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu

„Naším cílem je, aby po zimě v zásobnících něco zůstalo, abychom se už teď začali připravovat na příští zimu. Pokud se nám podaří dokončit smlouvy s Norskem, Katarem a dokončit propojení jako je ropovod TAL, tak myslím, že problém dodávek fosilních paliv z Ruska bude v roce 2024 definitivně vyřešen,“ odhadl ministr.

Česko má podle něj předjednané také dodávky plynu z Alžírska. Už koncem listopadu řekl, že pro Česko může být tato země klíčovým dodavatelem, který v budoucnu zajistí až 30 procent dodávek.

„Pro nás největším ohrožením pro příští zimu je nedostatek plynu někde jinde v Evropě a nebezpečí, že by k nám z nějakých důvodů plyn nedotekl. Ale vzhledem k tomu, že jsme nastavili určitý systém solidarity a zajistili si přepravní cesty, snažíme se toto riziko limitovat,“ řekl Síkela v diskusním pořadu ČT.

Vlastní zásobníky?

Česko podle něj uvažuje o tom, že by si pořídilo vlastní zásobníky a také by mohlo nakupovat až 1 miliardu metrů krychlových plynu přes státního obchodníka. Tento plyn by nešel na trh, ale byl by určen pro zajištění potřeb kritické infrastruktury jako jsou nemocnice.

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj apeloval na to, aby se co nejrychleji schválila legislativa, která umožní čerpat firmám kompenzace za vysoké ceny energií od začátku příštího roku. Opatření dle dočasného krizového rámce, určené pro velké podniky, totiž pokrývá období jen do října.

Foto: Gas Infrastructure Europe, Seznam Zprávy, Shutterstock.com Plynovody a terminály LNG v Evropě.

„Je také potřeba dopracovat materiál pro nejvíce postižené, firmy s velkým poklesem zisku, které jsou například v provozní ztrátě, aby si mohly sáhnout ještě o něco víc, bez ohledu na velikost firmy,“ řekl Rafaj. Síkela slíbil, že návrh bude na stole hotov příští týden a chválit by se měl do konce roku. Velkým firmám by se mělo vyplatit až 30 miliard korun.

Podle Rafaje nejsou zatím vidět zásadní krachy firem. Určitá rizika ale podle něj vyplývají z možnosti přesunu investic do jiných zemí, případně mimo Evropskou unii, například do USA.