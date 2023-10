Přehodnoťme pohled na Peking, říkají investoři a stahují peníze z Číny

Peking se v reakci na tento vývoj snaží podpořit klesající akciový trh a zvýšit růst ekonomiky. V úterý schválilo Národní shromáždění lidových zástupců vydání nových dluhopisů ve čtvrtém čtvrtletí na financování obnovy po přírodních katastrofách a dalších infrastrukturních projektů. Předchozí den nakoupila Central Huijin Investment, odnož čínského státního investičního fondu, nezveřejněné množství burzovně obchodovaných fondů a zavázala se, že v budoucnu své podíly zvýší. Tento krok přichází poté, co na začátku tohoto měsíce nakoupila akcie čínských bank v hodnotě milionů dolarů. Minulý týden dodala Čínská národní banka do bankovního systému rekordní množství hotovosti, aby udržela dostatečnou likviditu. „Dočasná opatření, jako jsou intervence do akcií nebo politické stimuly, sentiment nezmění. Pokud něco, tak jen přesvědčují lidi, že nyní je nejlepší čas na odchod, než intervence ztratí svůj dopad,“ řekl ale Derek Scissors, vedoucí pracovník American Enterprise Institute. „Podpůrné kroky, které by měly význam, zahrnují vytvoření většího prostoru pro expanzi soukromého sektoru postupným snižováním ekonomické role státu. To se zdá být za Xiho vlády velmi nepravděpodobné.“