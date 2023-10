Čínské úřady vyšetřují kolos v elektronice Foxconn kvůli daním

„Daňové inspekce a vyšetřování využití půdy podnikatelských subjektů v Číně jsou normální úkony dohledu nad trhem, jež jsou opodstatněné a legální. Provozy Foxconnu mají za povinnost spolupracovat a společně dodržovat tržní podmínky a měly by být připraveny napravit svá pochybení, pokud se najdou nějaké prohřešky,“ citují Global Times Zhanga Wenshenga z Xiamen University.

Zhang podle Global Times upozornil na to, že tchajwanské firmy jsou v pevninské Číně vítány, aby zde investovaly, přičemž je jim poskytována obvyklá právní ochrana. Zároveň by ovšem podle něj měly tyto firmy plnit svůj díl společenské odpovědnosti. „Měly by aktivně přispívat k prohlubování mírových vztahů na obou stranách Tchajwanského průlivu a hrát pozitivní roli v jejich rozvoji.“