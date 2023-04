Prodloužení těžby v dole Bílina se komplikuje, Greenpeace podalo odvolání

Greenpeace také upozorňuje na to, že těžba v dole je limitována pouze vymezením plochy, na které je možná. Pokud by těžaři pomaleji těžili, mohla by hornická činnost v území pokračovat i po 2035. Organizace rovněž dlouhodobě kritizuje to, že úřady při rozhodování o prodloužení těžby neřeší negativní vlivy, které by mělo spálení vytěženého uhlí na klima.