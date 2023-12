Průzkum: Vánoce budou letos skromnější, na dárcích bude šetřit 60 procent Čechů

Výsledkem obav je to, že 60 procent Čechů bude šetřit na dárcích, a to zejména pro své příbuzné či přátele. Výdaje za vánoční pohoštění omezí dvě třetiny lidí, šetřit plánují hlavně na silvestrovské oslavě či nákupu alkoholu mezi svátky. Na zimní dovolenou kvůli finanční situaci nevyrazí 70 procent Čechů. Vyplývá to z průzkumu, který uskutečnila Generali Investments koncem listopadu. Zúčastnilo se ho 1050 respondentů.