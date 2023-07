Pšenice zlevnila, v obchodech to není vidět. Sklady jsou plné drahé mouky

V některých případech se to už děje a těží z toho zákazník v marketech. Cena řepky se na straně farmáře propadla od ledna do května z 15 na 12 korun za kilogram, tedy o 20,2 procenta. Podobný vývoj je u slunečnice, která zlevnila o dvě koruny na 10 korun (17,9 %). Obchody tento vývoj téměř přesně promítly do cen rostlinných olejů. Litr od začátku roku zlevnil ze 63 korun na 51 korun, tedy o 18,5 procenta. Nicméně v průměru Českého statistického úřadu jsou zahrnuty i slevové akce a to znamená, že běžné ceny šly v obchodech dolů pomaleji.