Šéf ropného obra se loučí, musel řešit Rusko i útoky ekologů

Překvapivý krok. Tak by se dala popsat většina reakcí investorů a analytiků po jmenování van Beurdena do čela ropného giganta Shell před devíti lety. Nahradil ve funkci tehdejšího šéfa Petera Vosera. Nyní sám plánuje svůj odchod. Podle agentury Reuters se však zatím neví, komu symbolické žezlo předá.

Už při nástupu do čela britsko-nizozemské společnosti v lednu roku 2014 musel van Beurden čelit celé řadě výzev, a všechny se mu podařilo ustát. Ceny ropy dvakrát propadly, světoví lídři schválili přelomovou Pařížskou dohodu o klimatu a více než 1500 institucí se zavázalo odprodat akcie společností podnikajících s fosilními palivy. Jeho jmenování navíc přišlo v době, kdy se firma potýkala s problémy při obnově zásob.

Kritika ho však neminula. Petrochemická společnost například ještě do letošního března, tedy i po invazi na Ukrajinu, nakupovala od Ruské federace ropu či zemní plyn. V březnu letošního roku van Beurden převzal osobní odpovědnost za nákup ruské ropy a Shell po kritice oznámil, že s Moskvou přestane obchodovat a ukončí zde další podnikatelské aktivity. Odchod z trhu byl však naplánován postupně. Aktuální smlouvy pak neprodlouží.

Van Beurden má ale i zastánce. Chválen je za přístup v oblasti snižování emisí a zvýšení cílů v boji proti globálnímu oteplování. Loni firma uvedla, že její produkce ropy dosáhla vrcholu a zavázala se po roce 2025 zastavit průzkum ložisek ropy a plynu na nových trzích. Do roku 2030 má v plánu snížit emise z vlastních provozů o polovinu. V roce 2050 by pak měla dosáhnout nulových emisí a každý rok snížit produkci surové nafty o jedno až dvě procenta.

Několika nevládním organizacím však ani tyto kroky nestačily. Aktivisté v čele s ekologickou organizací Friends of the Earth podali na Shell skupinovou žalobu u haagského okresního soudu a v květnu minulého roku zvítězili. Podle ochránců nejsou klimatické cíle Shellu dostatečné a ropnou společnost chtějí donutit k naplnění cílů Pařížské dohody. Například udržení oteplování pod hranicí 1,5 stupně Celsia. Soud tak společnosti nařídil snížení emisí do roku 2030 o 45 procent oproti stavu v roce 2019. Instituce se proti rozsudku odvolala a definitivní verdikt tak ještě není znám.