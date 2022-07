Ropný Shell hlásí rekordní zisk, peníze ale doprovází vlna kritiky

Firma se přitom už jednou pod palbu kritiků dostala. Bylo to po začátku ruské okupace Ukrajiny, kdy společnost využila tehdy nízkých cen a od Ruska koupila 100 000 tun této suroviny. Podle The Wall Street Journal koupil Shell barel ropy za 28,5 dolaru, momentálně se cena pohybuje kolem 105 dolarů.

Ceny ropy se ve druhém čtvrtletí držely nad 100 dolary za barel, severomořský Brent se v průměru prodával za 114 dolarů. Na začátku pandemie na jaře 2020 ceny spadly ke 20 dolarům za barel, nejbližší kontrakt na americkou lehkou ropu West Texas Intermediate (WTI) tehdy dokonce spadl do záporných hodnot. To znamená, že prodejce kontraktu musel kupujícímu ještě zaplatit za to, že od něj kontrakt koupí. Jinak by musel ropu fyzicky převzít.