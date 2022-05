Síkela: Zásobníky plynu máme naplněné jen ze třiceti procent

Množství plynu v zásobách k dnešku překročilo miliardu metrů krychlových. Ke konci měsíce by chtěl Síkela, aby byla plná polovina kapacity zásobníků. Naplní se podle něj plán, že zásobníky budou před topnou sezonou naplněné nejméně z 80 procent, jak nařídil mimořádným opatřením.

V minulém měsíci v zásobnících přibylo 550 metrů krychlových plynu. Účelem nákupů je zabezpečit dostatečné množství plynu před topnou sezonou a zabránit ekonomickým škodám, pokud by se zastavil tok plynu z Ruska.

Síkela také uvedl, že poprvé v historii stát nakupuje zemní plyn do Státních hmotných rezerv. „Máme plyn nakoupený v desítkách až stovkách milionů metrů krychlových. Tento plyn nebude určen pro trh, ale jako poslední rezerva pro domácnosti, nemocnice. Ale říkám, že to nikdy nenastane, protože máme alternativní dodávky,“ uvedl ministr.

Doporučil vytvoření jakéhosi národního plánu, která bude řešit i spolupráci s Evropskou unií jako je přeprava plynu nebo jeho nahrazování v částech ekonomiky, kde je to možné. Řekl, že některé podniky by měly do konce roku přejít například na tepelná čerpadla.