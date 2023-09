Stát přeplatil Křetínského, za plynovody dá tři až pět miliard

„Sjednaná kupní cena je složena ze dvou částí – první část ve výši 3 mld. Kč bude uhrazena při dokončení transakce. Druhou část ČEPS zaplatí v případě splnění ekonomických výkonnostních parametrů NET4GAS ve dvou splátkách, a to do výše maximálně 2 mld. Kč. Transakce bude hrazena z vlastních zdrojů společnosti,“ uvedl v písemné tiskové zprávě šéf ČEPS Martin Durčák.

Hádankou je, co bude nyní s dluhy přebírané společnosti. Ty činí 33 miliard korun. NET4GAS je sice v zisku, ale sám si s dluhy těžko poradí. Po ruském vpádu na Ukrajinu totiž firma přišla o své hlavní podnikání – transport ruského plynu dál do Evropy. Dluhy nabrala ještě před válkou v sázce na rozvoj tranzitního byznysu. Odpojení Ruska ale plynařskou mapu EU radikálně přepsalo a nechalo NET4GAS mimo hlavní proud – z loňských tržeb ve výši 12,6 miliardy zbylo letos v pololetí jen 1,6 miliardy. Proto byl podnik na prodej.

Síkela – stejně jako ostatní ministři – berou koupi jako strategický krok k posílení jistot v situaci, kdy plyn zůstává pro zdejší energetiku zásadním zdrojem. Uhlí čeká útlum, investice do jádra a obnovitelných zdrojů jdou pomalu. Variantu, že by plynovody dál patřily soukromníkům, jak je to třeba v Německu nebo právě na Slovensku, a že by je stát jako doposud kontroloval skrze regulační orgány, vláda líčí v nynější době jako příliš rizikovou.

Velkým výrobcem vodíku se může do budoucna – v rámci unijních investic do poválečné obnovy – stát Ukrajina. Pak by transportní roura přes Česko do Německa nabyla nového významu. Stávající infrastruktura ale musí před nástupem vodíku projít rozsáhlou modernizací. Podle Síkely to půjde snáz, pokud NET4GAS bude státní. Jednodušší prý bude i čerpání unijních fondů, určených na evropskou energetickou transformaci.