Temná strana obchodu roku. Nový antivirový obr škrtne čtvrtinu zaměstnanců

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Česko se stává hlavním místem vývoje a výzkumu internetového giganta Gen Digital. „Bude se tu vymýšlet, jak budou vypadat nové produkty a podobně,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys jediný prezident a bývalý šéf českého Avastu Gen Digital Ondřej Vlček.

Se spojením obou firem se pojí i změna firemní kultury, ale i propouštění lidí na pozicích, které se překrývají. „To je méně příjemná stránka každé integrace. Zvláště když si ty firmy byly velmi podobné - ať už produktově nebo třeba byznysovým zaměřením. Už loni, když jsme tento obchod oznamovali, nebo když byl podepsaný a zveřejněný, jsme tam měli číslo zhruba 25 procent,“ říká k tomu Ondřej Vlček s tím, že odchodné je nastaveno nad rámec státem stanoveného minima. V červnu, kdy se obě firmy spojily, měly dohromady zhruba 4400 zaměstnanců.

Společnost Gen Digital včera zároveň oznámila výsledky za 2. kvartál finančního roku 2022 - tedy první společné výsledky od fúze NortonLifeLock a Avast. Tržby dosáhly 748 milionů dolarů, což je meziročně o osm procent více, a upravený provozní zisk dosáhl 388 milionů dolarů.

Jaký je rozdíl mezi Ondřejem Vlčkem-generálním ředitelem Avastu a Ondřejem Vlčkem-prezidentem Gen?

Stále je to ten samý člověk, ale moje role je teď trošku jiná. V Avastu jsem měl trochu širší záběr a moje role v Genu spočívá hlavně v produktové vizi, v produktových strategiích, technologiích, inovacích a případně zákaznických službách a podpoře. Je to sice trošku užší, ale zároveň mi to dává příležitost se do těchto věcí více ponořit. Tohle vždy bylo předmětem mého největšího zájmu a velmi mi to vyhovuje.

Tím, že jsme víc globální firma, je tam možná víc testování, takže to možná bude trošku časově náročnější. Myslím ale, že to nebude zas tak velká změna.

V Česku se budou vymýšlet nové produkty

Česko se zároveň stane centrem pro vývoj a výzkum, co to znamená, co všechno tady bude?

Dá se říct, že v Praze a v Brně budou dvě největší vývojová centra pro celou firmu. Tady se budou řešit ty nejdůležitější technologie. Bude se tu vymýšlet, jak budou vypadat nové produkty a podobně. Nejsou to však jediné lokace. Další máme v USA, Indii, Irsku… Ale Česká republika bude těžištěm, kde budou inovace a vývoj probíhat.

Budete tedy posilovat zdejší vývojové centrum a najímat víc lidí?

Určitě. Naše vývojové plány ve středně až dlouhodobém horizontu počítají s tím, že budeme nadále růst a posilovat svoji pozici.

Kolik vývojářů by tedy mělo v Česku přibýt? Půjde o desítky, stovky lidí?

Zatím takhle daleko v plánování nejsme. Firma ale má růstové plány v Praze i Brně.

Doma, nebo v práci? Flexibilita zůstává

A budou stačit současné prostory, nebo chystáte nový vývojový hub?

Po covidu všechny firmy přišly na to, že důležitost kanceláří trochu klesla. Nebo spíš trochu hodně. U nás je teď v naší budově obsazenost 15 až 20 procent, takže kapacity je tu dnes možná ještě víc, než by bylo ve skutečnosti potřeba. Sázíme na to, že i do budoucna chceme přinášet podmínky práce, které jsou flexibilní a které vycházejí vstříc konkrétním situacím. Tedy menší důraz na to, jak jsou velké kanceláře, jak jsou vymakané, ale spíš na to, jaká je zkušenost nebo zážitek pro zaměstnance.

Některé americké firmy teď už ale zase velí k tomu, aby se zaměstnanci vrátili zpět do kanceláří. U vás politika zůstane taková, že si lidé vyberou?

Před dvěma lety jsme nastavili pravidla, kde si lidé mohli vybrat, jestli chtějí pracovat z kanceláře, nebo z domova vzdáleně. U nás to bylo půl na půl. I teď většinu našich konceptů přebíráme a flexibilita zůstává a počítáme s ní do budoucna.

Tedy i v Americe?

Ano, ve všech lokacích s tím, že samozřejmě jsou některé role, které to mají trošku jinak.

Když jsme u zaměstnanců, při spojení firem vždy dochází k nějaké redukci. Stalo se tak, i když Avast přebíral AVG. Počítáte s ní? Předpokládám, že tam budou pozice, které se dublují…

To je, řekněme, méně příjemná stránka každé integrace. Zvláště když si ty firmy byly velmi podobné - ať už produktově nebo třeba byznysovým zaměřením. Většinou tam dochází k nějakým překryvům. A je důležité přemýšlet o tom, jak postavit firmu, která po té kombinaci bude co nejvíce konkurenceschopná, co nejefektivnější a nejzdravější. To většinou znamená, že nějaké role zanikají. Není tomu jinak i v tomto případě.

O jak velké počty půjde?

Už loni, když jsme tento obchod oznamovali, nebo když byl podepsaný a zveřejněný, tak jsme tam měli číslo zhruba 25 procent. To číslo je spíše indikativní, ale myslím, že pořád nějak dává představu o tom, jak to vypadá.

Pětadvacet procent z celkového počtu zaměstnanců, který mají obě firmy? S tím, že někteří už odešli a další budou teprve odcházet?

Přesně tak.

Odstupné bude finanční, nebo v podobě akcií?

Jinak to bude na straně původního Nortonu a jinak na straně Avastu, protože akciové plány byly trošku jinak definované. Na straně Avastu můžeme říct, že valná většina zaměstnanců měla nějaký akciový plán. Ten je velmi důležitou součástí tohoto odstupného, plus jsou tam standardní podmínky, které ale jsou, řekl bych, velmi velkoryse nastavené nad rámec toho, co je zákonné minimum.

Co znamená „velkoryse nastavené“?

Jsou jako lepší než to zákonné minimum.

Takže více než tři platy?

Ano.

A méně než 10 platů?

Ano.

Značky AVG i Avast zůstanou i nadále

Do portfolia Gen patří značky jako Norton, Avast, LifeLock či Avira. Zachováte je, nebo časem uvažujete o sloučení a sjednocení?

Zachováme. Všechny tyto značky mají velkou hodnotu. Budovaly se po dlouhá léta či desetiletí a v některých případech se do nich hodně zainvestovalo. Vůbec by nedávalo smysl snažit se je nějak zrušit nebo jejich zákazníky nějak přesvědčovat o tom, že měli přejít na nějakou jinou značku. V naší vizi je, že jméno Gen je zastřešující, ale zároveň z pohledu zákazníka nebo uživatele stále pracuje se značkami, na které byl zvyklý, a nebudeme se snažit to měnit.

Politika vaší společnosti vždy byla, že podstatná část software byla zdarma, zůstane to tak? Případně uvažujete o rozšíření této politiky i na další produkty?

Zůstane. Některé ze značek jsou tím docela známé, jako třeba Avast, který byl jedním z pionýrů, již začali se software zdarma. To bude pokračovat i nadále. Naproti tomu některé z jiných značek v našem portfoliu tuto historii nemají a hodně teď mluvíme o tom, jak dál značky vyvíjet. Jestli budou v tom portfoliu spíš zaměřené na nějaké konkrétní segmenty trhu, nebo nějak geograficky - tedy že budou zvýrazněné v některých částech světa. Versus právě byznys modely, jestli to bude free, přes partnery, nebo jestli je to přímý prodej a tak dále. Všechno to jsou rozhodnutí, o kterých se teď bavíme a která zatím nepadla. Ale teď vše zůstává tak, jako to bylo dosud.

Ale může se stát, že třeba u produktů, které doteď zdarma nebyly, zjistíte, že by dávalo smysl je takto nabídnout?

Dneska, když se podíváte na byznys modely na internetu, tak většina služeb začíná nějakou verzí zdarma a až ve vyšších verzích jsou například nějaké placené funkce nebo něco navíc.

Jak moc vám pomůže velká uživatelská základna, kterou měl Avast, k tomu, abyste rozšířili na uživatele i jiné produkty, co máte?

Myslím, že to je velký potenciál, že v tom kombinovaném produktovém portfoliu, které teď Gen může nabízet, jsou produkty, které předtím byly třeba k dispozici jenom na některých značkách. Určitě to je jedna z věcí, se kterou aktivně počítáme.

O kolik chcete nebo můžete rozšířit počet uživatelů ze současné půlmiliardy? Na kolik cílíte?