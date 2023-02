USA pátrají po uměleckých dílech skoupených ruskými oligarchy

Američané v rámci zásahu proti porušování obchodních sankcí uvalených na Rusko pátrají po uměleckých dílech, která koupili nebo prodali ruští oligarchové. Podle zdroje agentury Bloomberg je chtějí odhalit s pomocí aukčních síní, kterým už poslali soudní obsílku. Požadují po nich dlouholeté záznamy, díky kterým by se zjistilo, zda byla umělecká díla pašována do zahraničí nebo zda nebyly výnosy z prodeje převedeny nelegálně.

Podle zdroje Bloombergu se nyní vyšetřovatelé již ptají na konkrétní umělecká díla zakoupená před lety nebo na některé nemovitosti. Vyšetřování vede úřad amerického státního zástupce v jižním obvodu New Yorku a federální pracovní skupina KleptoCapture, zřízená právě za účelem dohledu nad ruskými sankcemi.

Jedním z údajných zprostředkovatelů takových obchodů byl britský podnikatel Graham Bonham-Carter , který byl v říjnu 2022 obžalován z pokusu o převod uměleckých děl do vlastnictví Olega Děripasky, na kterého se vztahují americké sankce. Podle obžaloby Děripaska v roce 2008 nakoupil prostřednictvím fiktivní společnosti 18 uměleckých děl na aukci v New Yorku. V roce 2018 pak byly na Děripasku uvaleny sankce. Jeho umělecká díla byla uchovávána v newyorském skladu, dokud se je Bonham-Carter údajně nepokusil v roce 2021 vyvézt ze země prostřednictvím pozměněných údajů, které zakrývaly Děripaskovo vlastnictví.

Bonham-Carter se aktuálně brání vydání z Velké Británie do USA, kde čelí třem obviněním: ze spiknutí za účelem vyhýbání se americkým sankcím, z porušení zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích a z podvodu s telefonními hovory. Za každé z nich mu hrozí maximální trest 20 let.

V návaznosti na senátní zprávu o vyhýbání se sankcím ve světě umění začaly velké aukční síně a soukromí prodejci do smluv standardně zahrnovat podmínku, že kupující nebo prodávající nejsou sankcionováni nebo zapojeni do trestné činnosti, uvedl pro agenturu Bloomberg Thomas C. Danziger, newyorský právník specializující se na právo v oblasti umění.