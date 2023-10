Zdaňme boháče, radí experti. Platí prý stále menší daně než běžní lidé

V současné době existuje přibližně 2500 miliardářů s celkovým majetkem ve výši 13 bilionů USD. Instituce tvrdí, že minimální 2% sazba daně z celosvětového majetku miliardářů by přinesla 250 miliard dolarů ( 5,8 bilionu Kč) ročně.

„Proč by měli odevzdávat své těžce vydělané peníze, když to nedělají bohatí? Tento do očí bijící daňový nepoměr podkopává správné fungování naší demokracie; prohlubuje nerovnost, oslabuje důvěru v naše instituce a narušuje společenskou smlouvu,“ tvrdí nobelista. Parrinello proto navrhl, aby se o dani pro nejbohatší mluvilo na příštím summitu G20, který se bude konat téměř za rok v Brazílii.