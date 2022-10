Evropa to přehání s antibiotiky. Infekce mohou brzy zabíjet víc než rakovina

Ještě znepokojivější odpovědi pak uváděli respondenti do 24 let. U všech tří uvedených otázek označilo možnost „ano“ okolo 50 procent dotázaných.

Princip složitého biologického procesu antibiotické rezistence je přitom jednoduchý. Čím více a nevhodněji vystavíme bakterie antibiotikům, tím je pravděpodobnější, že se s léčivem naučí bojovat a vytvoří si proti němu odolnost, rezistenci. A právě to v posledních letech zneklidňuje lékaře po celém světě.

Antibiotika ve velké míře využívají chovatelé při chovu hospodářských zvířat. Ve velkochovech je totiž běžné přisypávat antibiotika všem zvířatům bez ohledu na to, jestli jsou právě nemocná, nebo ne. A problém s nadužíváním je na světě.

Ruku v ruce s tím roste také antibiotická rezistence. „Antibiotická rezistence narůstá minimálně posledních 20 let, a to velmi rychle. Situace je ale různá u různých bakterií a antibiotik, takže to nelze paušalizovat. Obecně lze říci, že narůstá zejména u bakterií, které vyvolávají nemocniční nákazy. Roste nejen jejich podíl, ale i faktická incidence, protože se stárnutím populace se objevuje více nemocných,“ řekla Seznam Zprávám vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika Helena Žemličková.