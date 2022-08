Ceny energie jsou rekordní. Spotřeba je však v Česku nejnižší za 50 let

Státy Evropské unie se bojí neudržitelné ceny energií a jejich nedostatku během letošní zimy. Přijímají proto opatření, která by energetickou krizi zmírnila.

A Česko není výjimkou. Ministerstvo průmyslu a obchodu kromě jiného navrhuje , aby domácnosti ve stavu nouze v teplárenství vytápěly obývací pokoje maximálně na 18 stupňů. Spotřeba energie přitom v Česku průběžně klesá. V posledních letech se dokonce propadla na nejnižší hodnoty za posledních 50 let.

Naopak země s rychle rostoucími ekonomikami, jako je Čína, Indie či Brazílie, zaznamenávají opačný trend. Jejich spotřeba za posledních 50 let vzrostla o stovky procent.

V žebříčku spotřeby energie statistické organizace Our World in Data vede Katar. Průměrný obyvatel emirátu využije 183 tisíc kilowatthodin za rok, což je čtyřikrát více než průměrný Čech (43 tisíc kWh).

Důvod je jednoduchý – občané Kataru nemusejí za elektřinu platit. Zdarma je také voda, která se v pouštní zemi získává převážně odslaňování mořské vody z Perského zálivu, a to je energeticky náročný proces.

Využití energií je mezi jednotlivými státy významně rozdílné: například průměrný Američan spotřebuje desetkrát více energie než průměrný Ind či téměř dvakrát tolik co Čech. Data světové spotřeby energie neukazují pouze využití elektřiny, ale i další spotřebu energií, například v dopravě či při vytápění místností a vaření.

Drahá elektřina a plyn tak zvyšují náklady na bydlení i chod podniků, ovlivňují proto i inflaci. „Čím déle budou tyto ceny růst, tím více to pocítí celá ekonomika,“ uvedl jeden z analytiků poradenské společnosti Oxford Economics. „Rozsah tohoto růstu a rozsah této krize nelze srovnat s ničím v posledních desetiletích.“

Pokud v topné sezoně bude nedostatek paliva, měly by dle nové vyhlášky domácnosti, administrativní i veřejné budovy snížit teplotu. Otázkou však je, zda mohou majitelé budov a SVJ dodržování vyhlášky zaručit.

Data společnosti Our World in Data zároveň ukazují, že země s vysokými příjmy mají mnohdy až stonásobně vyšší produkci elektřiny než země s nízkými příjmy. Nejvíce elektřiny na hlavu vyrobí Island (57 tisíc kilowatthodin na obyvatele za rok) a Norsko (29 tisíc kWh).

Za posledních 30 let udělaly některé státy významný pokrok. Příkladem může být Indie, kde se přístup k elektřině zvýšil ze 43 na téměř 85 procent. To samé platí pro Indonésii. V roce 1990 tady mohlo elektřinu využívat 6 lidí z 10, nyní jsou to téměř všichni (98 %).