Otázky a odpovědi: Jak stát zkontroluje 18 °C v obýváku a jaké hrozí pokuty

Pokud v topné sezoně bude nedostatek paliva, měly by dle nové vyhlášky domácnosti, administrativní i veřejné budovy snížit teplotu. V centrálně vytápěných obývácích a kancelářích administrativních budov by se mohla průměrná teplota snížit na 18 stupňů, stejně tak v ložnicích a kuchyních. Otázkou však je, zda mohou majitelé budov a SVJ dodržování vyhlášky zaručit.

Nová vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), která je nyní v připomínkovém řízení, stanovuje hranici, pod níž by v případě vyhlášení stavu nouze neměla teplota v jednotlivých místnostech klesnout. „Směrem nahoru by teplota neměla přesáhnout jeden stupeň,“ dodává mluvčí MPO Marek Vošahlík.

Co se stane, pokud by byl vyhlášen stav nouze v teplárenství?

„Nastavení by mělo být na úrovni zdroje tepla v budově takové, aby nebylo možné v případě maximálního otočení ventilu na radiátoru vytopit místnost například na 24 stupňů, jak je to dnes,“ říká Vošahlík.

„Drtivá většina všech odběratelů nemá k dispozici měřáky v jednotlivých místnostech, které by mohly teplárny dálkově ovládat. Pokud si sami lidé dobrovolně nesníží teplotu, tak teplárna nemá možnost, jak tohoto dosáhnout. Musela by nějakým způsobem omezovat vytápění plošně,“ říká Duba. Měřáky, které by se daly dálkově odečítat nebo regulovat, by stály několik miliard korun.