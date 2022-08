Češi se vrhli na zateplování, ale šetří na špatném místě

Nezateplené rodinné domy čeká v letošní topné sezoně finanční šok. Ceny energií rostou, a pokud domácnosti elektřinou či plynem vytápějí, nadcházející topnou sezonu jejich roční náklady na energie mohou přesáhnout sto tisíc korun.

Majitelé nezateplených domů, jimž končí fixace cen z předchozích let a topí elektřinou, musí počítat s tím, že jejich roční účet za energie může dosáhnout dokonce i 200 000 Kč. Podstatně se zvyšují i ceníky plynu pro ty, jimž končí fixace, a atakují 5 000 Kč za MWh.

Ušetřit se však dá snížením spotřeby – a to nejen snižováním teploty. Například při komplexním zateplení rodinného domu o podlahové ploše 150 m2 spotřeba domácnosti klesne ze 40 MWh plynu na 12 MWh. Měsíční výdaje tak klesnou na 3 000 až 5 000 Kč za MWh.

Bez zateplení však domácnost zaplatí při roční spotřebě 40 MWh zálohu 10 000 Kč za měsíc, pokud má cenu zafixovanou na současných 3 000 Kč za MWh. Roční účet za plyn tak vyšplhá na 120 000 Kč.

Pokud by si však obyvatelé nezatepleného rodinného domu fixovali vyšší cenu plynu, která se včetně DPH může v zimě pohybovat až kolem 5 000 Kč za MWh, nebo by vytápěli elektřinou při současných cenách, jejich měsíční záloha vystoupá na 16 666 Kč. A to je oněch hrozivých 200 000 Kč za rok.

„Zateplením rodina uspoří ročně 140 000 Kč při ceně energie 5000 Kč/MWh respektive 84 000 Kč ročně při ceně 3000 Kč/MWh,“ přibližuje Marcela Kubů, výkonná ředitelka Asociace výrobců minerálních izolací (AVMI).

Zateplení standardního rodinného domu však představuje investici, která se bez dotace pohybuje přes půl milionu korun. Její návratnost se však kvůli vysokým cenám energií zkrátila na šest a půl roku. „S 30procentní dotací je dokonce ještě o dva roky kratší,“ vypočítává Kubů.

Nezateplené jsou většinou starší stavby na vesnicích, v nichž často žijí senioři a nízkopříjmové skupiny obyvatel. Podle AVMI nejsou zaizolované až dvě třetiny rodinných domů.

Do začátku topné sezony si však domácnosti zateplit dům už pravděpodobně nestihnou. „Kompletní zateplení domu včetně přípravy zabere několik měsíců, a navíc realizační firmy mají nasmlouvány zakázky mnohdy i více než půl roku dopředu. Před topnou sezónou se to dá těžko stihnout,“ říká Kubů.

Foukanou izolací lze zateplit střechu běžného rodinného domu během jednoho dne za 50 až 80 tisíc Kč. Zateplení může být realizováno během několika dnů, to do zimy stihnout lze. Marcela Kubů, ředitelka výkonná ředitelka AVMI

Pokud chce domácnost ušetřit, může sáhnout po dílčích opatřeních, jako je například zateplení střechy či stropu. Nezateplenou střechou totiž uniká zhruba 20 procent tepla. Spotřeba rodinného domu o ploše 150 m2 se tak sníží ze 40 na 32 MWh.

Investice do zateplení střechy se obvykle vrátí do pěti let .„Foukanou izolací lze zateplit střechu běžného rodinného domu během jednoho dne za 50 až 80 tisíc Kč. Zateplení může být realizováno během několika dnů, to do zimy stihnout lze,“ vysvětluje Kubů.

Výrobci izolací varují před drahotou

AVMI varuje před rostoucími účty za energie. „Podívejte se na roční vyúčtování. Jestli máte spotřebu více než 20 MWh, tak počítejte s měsíčními zálohami okolo osmi až 10 tisíci Kč. Pokud je to mimo vaše finanční možnosti, musíte spotřebu podstatně snížit. Ideálně zateplením domu, na což ale letos nezbývá už moc času, anebo drastickým omezením spotřeby,“ varuje Kubů.

Nezateplený rodinný dům Komplexně zateplený rodinný dům Rodinný dům se zateplenou střechou Roční spotřeba 40 MWh 12 MWh 32 MWh Náklady za měsíc 10 000 Kč 3 až 5 000 Kč 8 000 Kč Investice - 522 000 Kč 50 až 80 000 Kč

Snížení spotřeby lze dosáhnout i za cenu snížení vlastního pohodlí. Když domácnost stáhne ze standardní teploty termostat na 18 stupňů, ušetří až 18 procent nákladů. Dalším řešením je zmenšení vytápěné plochy. Pokud by domácnost vytápěla pouze několik místností v domě, může docílit snížení spotřeby asi o 10 MWh, což znamená úsporu 30 až 50 tisíc Kč ročně.

Lidé by však neměli podceňovat tloušťku izolace, aby se zabezpečili proti růstu cen energií i do budoucna.

„Pokud by rostly ceny energií meziročně o čtyři procenta, vyplatí se fasádu zateplit 28 centimetry, střechu více než 40 centimetry,“ vysvětluje Michal Čejka, energetický expert z obecně prospěšné společnosti Porsenna s tím, že pouze deseticentimetrová izolace na fasádě a dvaceticentimetrová na střeše se příliš nevyplatí, protože bude stát skoro stejně jako bytelnější izolace.

V případě použití 12 nebo 14 centimetrů izolace se investor ani nepřiblíží nízkoenergetickému standardu. Je to promarněná příležitost. Marcela Kubů, výkonná ředitelka AVMI

Češi šetří na špatném místě

Malá tloušťka izolace je častou chybou, kterou lidé při zateplování dělají. Z reprezentativního průzkumu AVMI mezi 500 majiteli novostaveb rodinných domů vyplynulo, že zateplili fasádu v průměru pouze 13,5 centimetry izolace.

„Mezi nejprodávanější tloušťky fasádních izolací patří 12 a 14 centimetrů, což je žalostně málo pro rekonstrukce, ale i pro většinu novostaveb. U starších staveb doporučujeme dvojnásobek. V případě použití 12 nebo 14 centimetrů izolace se investor ani nepřiblíží nízkoenergetickému standardu. Je to promarněná příležitost,“ uvádí Kubů.

Úniku tepla z rodinného domu se však dá zabránit i investicí v řádu stovek korun. Folie za radiátory dokážou snížit roční spotřebu tepla v řádu jednotek procent.

„Odrazové folie nepouští teplo do zdi, kudy zejména u starých domů uniká ven. Místo toho jej odráží do místnosti. Toto opatření vyjde zhruba na 800 korun,“ říká Jan Matyásko ze společnosti Optimal Energy, která se zabývá energetickým poradenstvím. Investice se lidem vrátí už za rok, kdy ušetří kolem tisícovky, pokud topí elektřinou či plynem.

Podle AVMI by měla vláda podpořit investice do dílčích úsporných opatření více než nyní. Chystaný úsporný tarif totiž pomůže spíš lidem, kteří mají nízkou spotřebu energií ještě za nižší ceny zafixované z dob před zdražováním. Naopak domácnostem s vysokou spotřebou, které elektřinou či plynem například topí a ohřívají vodu, pomůže podstatně méně.

„Je to rozhodně lepší než přispívat všem domácnostem 16 tisíc na kompenzaci spotřebované energie. Příspěvek na drahé energie pomůže jen jednorázově a mnoha domácnostem pokryje spotřebu sotva na měsíc. Jsou to vyhozené peníze,“ vysvětluje Kubů s tím, že snížení spotřeby by pomohlo dlouhodobě.