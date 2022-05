Takto vypadá jídelníček Čechů. Vysoké ceny to ale můžou změnit

Každý obyvatel Česka snědl v roce 2020 v průměru 813 kilogramů potravin, o 16,5 kilogramu více než v roce 2019, spočítal Český statistický úřad. Pokud se podíváme dále do minulosti, kromě celkového množství se změnila i spotřeba jednotlivých potravin. Lidé například za posledních třicet let snížili svoji spotřebu vajec, naopak více jedí rýži. V následujících měsících se však může spotřební košík změnit kvůli narůstající ceně jídla.

„Trh je v tento okamžik velmi nevyvážený. Lidé mají obavy a nevědí, co mají čekat. Nevědí, co dřív budou platit. Trh reaguje tak, že chvilku to je lepší, chvilku je to horší, pak je to zase normální,“ řekl Slanec Seznam Zprávám. Aktuální čísla spotřeby masa ale svaz nemá – data zpracovávají stejně jako ČSÚ s ročním zpožděním.