Dnešní děti čtou knihy úplně jinak

„Je to úžasný pocit. Čtení přináší množství nápadů. Pomáhá důkladněji přemýšlet. Je to lepší než televize, a dokonce i než internet. Díky čtení lépe porozumíte světu. Čtení je základním kamenem pro vytvoření návyku dokončovat věci… Zmínil jsem se, že je to úžasný pocit?“ popisoval před lety úspěšný autor Julien Smith, když spustil akci, která motivovala veřejnost k přečtení jedné knihy týdně.

Dnešní děti ale na tom se čtením nejsou tak špatně, jak by mohly výsledky průzkumu napovídat. „Je to lepší, než si mnohdy jako společnost myslíme i než se říká v médiích. Je ale hodně důležité si uvědomit, že dnešní děti čtou úplně jinak, než se četlo dříve,“ říká pro Seznam Zprávy Julie Dominika Zemanová, spoluautorka projektu Mravenčí chůva , který se věnuje podpoře čtenářství.

„Čtou třeba na kartičkách deskových her nebo na internetu. Čtou tak více fragmentárně, ale i to je čtení, i když to tak na první pohled nevypadá. A je pro ně hodně důležité. Dětští čtenáři si postupně skládají informace a nasávají příběhy nebo naučný text a směřují k tomu, aby se něco dozvěděly o světě kolem, a to zdaleka nejen z knih, ale ze všech dalších možných zdrojů. Takže děti čtou a čtou dost, ale jinak.“ Tyto zkušenosti opírá o pravidelná online setkání s rodiči se zájmem o podporu čtenářství dětí. Ta se konají v rámci Knižního klubu Mravenčí chůvy jednou měsíčně.