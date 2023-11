Češi za nechtěné dárky utratí půl miliardy. Data radí, na co vsadit

Do Vánoc zbývá mírně přes měsíc, poznat se to dá například z množství reklam, které připomínají potřebu koupit dárky pro své blízké. S tím ale přichází riziko, že obdarovaný dostane něco, co vlastně ve skutečnosti nechce. Nešlo by o ojedinělý případ - jen vloni Češi za nechtěné dárky utratili necelou půlmiliardu korun. Vyplývá to z průzkumu, který připravila pro portál Slevomat agentura Behavio Labs.