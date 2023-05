České dívky na špici Evropy. V digitálních dovednostech patří k nejlepším

Jedním z hlavních cílů organizace je rozšířit IT znalosti více mezi ženami. „Zásadní zlom přišel v roce 2020 společně s pandemií covidu-19. Potřeba rozumět technologiím prudce vzrostla, a to se také projevilo v zájmu o naše kurzy. Dnes už nikoho nepřekvapí distanční výuka a potřeba žen ovládat digitální dovednosti je obrovská,“ popisuje Bühnová.

„Zajímavostí je určitě i fakt, že vzrostl podíl IT pozic na pracovním trhu. Nyní už jsme nad průměrem Evropské unie, a to ukazuje, že se u nás informační technologie těší stále větší pozornosti,“ dodává.

Na velmi slušném celkovém výsledku má obrovský podíl zejména jedna skupina – dívky. Nejenže ženy muže porážejí napříč věkovými kategoriemi až do té nejstarší. Ve věkové kategorii 16–19 let jsou české dívky po Maltě a děleném druhém místě Chorvatska a Finska na třetím místě.

Povzbudivé výsledky dívek však nutně nemusejí vést k jejich většímu zastoupení v IT profesích. „To, že někdo má digitální dovednosti, ještě bohužel neznamená, že bude do IT aktivně směřovat i profesně,“ upozorňuje odbornice. „Skutečnost, že všichni používáme elektřinu, neznamená, že nás elektrotechnika láká jako zaměření ani to, že každý rozumíme tomu, jak funguje střídavý proud.“