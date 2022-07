Česko patří v počtu dětí k premiantům Unie

Doplňuje také, že i kdyby se hypoteticky podařilo zcela eliminovat úmrtnost osob do 50 let, průměrný potřebný počet dětí na jednu ženu pro zajištění reprodukce by musel být 2,06, což by bylo v průměru na 100 žen 106 chlapců a 100 děvčat. V roce 2021 byla konečná plodnost 2,036.