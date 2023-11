Chudoba v Česku. Když statistiky vedou do slepé uličky

Zprávu Poverty Watch převzala řada médií. „Je to smutný český unikát,“ napsaly třeba Hospodářské noviny.

„Sociální deprivace způsobená životem v chudobě má dopad na fyzické i duševní zdraví,“ upozorňuje hned v úvodu zpráva, kterou sepsala česká pobočka iniciativy EAPN (Evropská síť proti chudobě). Přibližně 660 tisíc lidí se podle ní dostalo do dluhové pasti a čelí exekucím. Přes milion lidí trpí bytovou nouzí nebo je ohroženo ztrátou bydlení, případně drahými nájmy. Příjmovou chudobou trpí 13 procent domácností.

Jednou větou: „V Česku žije asi milion lidí na hranici chudoby, velké množství lidí se ale zároveň nachází i těsně nad touto hranicí,“ uvedla zpráva Poverty Watch s vysvětlením, že značná část lidí se do potíží propadla během covidu a po zdražení energií. Na tiskové konferenci upřesnil předseda EAPN Karel Švarc, že „velkým množstvím“ jsou „podle odhadů až dva miliony lidí“.

Profesor Badelt vysvětlil, že nedorozumění způsobila samotná definice chudoby. Ve vyspělých zemích se chudoba určuje relativně, ve vztahu k obvyklé životní úrovni. Pokud jsou příjmy domácnosti pod 60 procenty mediánu (medián je úroveň příjmu, kterého dosahuje polovina rodin), pak je domácnost ohrožena tzv. příjmovou chudobou. Podle Eurostatu se to týká 10,2 procenta Čechů, tedy skutečně více než milionu.

Autoři zprávy Poverty Watch se ovšem proti Eurostatu vymezují. Podle nich by například byla věrohodnější statistika, která by srovnávala příjmy zdejších domácností s mediánem příjmů v celé Evropě. „Problém s definicí chudoby dle Eurostatu spočívá v tom, že mediánový příjem je v Česku obecně nízký,“ upozorňují. Kdyby evropští statistici postupovali podle návrhu EAPN, bylo by chudobou ohroženo 1,8 milionu obyvatel Česka.