Diskriminace v práci: vyšší je na západě, hlavně kvůli národnosti a pohlaví

Nerovné zacházení například kvůli pohlaví, věku či národnosti je v Česku ze zákona zakázáno. Přesto diskriminaci v práci zažívá jedno procento všech pracujících Čechů ve věku od 15 do 64 let. Diskriminace na pracovišti se děje ve všech členských státech Evropské unie, ukazují data unijního statistického úřadu Eurostat .

Lidé zažívají diskriminaci i na základě věku. Největší podíl takto diskriminovaných je v Rumunsku, kde je to téměř každý čtvrtý znevýhodňovaný, v Litvě je to každý pátý. V Česku diskriminace kvůli věku není výjimkou, zažívá ji 14 procent diskriminovaných.

Kvůli atmosféře v zaměstnání odešla z práce i Dagmar Kaňoková, která šla kvůli diskriminaci z důvodu věku do předčasného důchodu, jak popsala v článku pro Seznam Zprávy. „Nechci říct, že by to bylo přímo pohrdání, ale bylo mi naznačováno, že jsem stará, že je mi přes 55 let a už nerozumím věcem,“ uvedla důchodkyně.