Důchodci se bojí chudoby, většina z nich ale bezdůvodně

Obavy z toho, co přijde, potvrzují také odpovědi na další otázku, podle níž jen 37,6 procenta penzistů očekává, že se jejich ekonomická situace v příštích pěti letech zlepší, anebo aspoň zůstane na současné úrovni. „Pesimisticky je tradičně nastavena celá česká společnost. U důchodců to je víc vidět,“ hodnotí přístup seniorů k ekonomickým otázkám hlavní psycholog Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ) Marek Preiss.

„Narážíme na vliv tzv. sociálního kapitálu: lépe se v životě mají lidé, kteří mají široký okruh příbuzných, ale i známých, s nimiž mají pozitivní vztahy a mezi nimiž se najdou lidé, kteří pomohou, když je to zapotřebí,“ vysvětluje zásadní vliv společenských kontaktů sociolog Oldřich Čepelka.

Pokud se započtou i důchodci, kteří mají možnost si přivydělat či požádat o sociální dávky třeba na bydlení, zbývá jenom devět procent dotázaných penzistů, kteří by na výpadek příjmů z důchodu neuměli zareagovat.

Silnější skepsi seniorů vysvětluje psycholog Preiss tím, že obyvatelé Česka příliš spoléhají na stát. Ten je podle většinového názoru povinen každému nejen vyplácet důchod, ale také zajistit, aby se jeho životní úroveň ve stáří příliš nesnížila. Výše důchodu ovšem často neodpovídá očekávání, zároveň je v tuzemském prostředí neobvyklá představa, že by se také senior měl o sebe postarat. Konkrétně pouze 30 procent dotazovaných připustilo, že by mohlo k důchodu ještě vydělávat.

„Připadá mi zajímavé, že se nehledají možnosti přivýdělku, i když samozřejmě rozumím neochotě starších lidí zvláště po předchozím období plného důchodu bez přivýdělku se znovu do práce vracet nebo tvořivě hledat nové příležitosti. Ale právě v této oblasti by to myslím chtělo změnu myšlení,“ vysvětluje psycholog Preiss a dodává: „Průzkum ukazuje, že odvykáme od toho být iniciativní.“