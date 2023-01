Jak kandidáti čarují s fakty. Seznam Zprávy ověřily některé jejich výroky

Andrej Babiš nepřišel ani do podcastu Seznam Zpráv Ptám se já, jeho dva největší soupeři pozvání přijali. Moderátorka Marie Bastlová se ho chtěla ptát třeba na to, jak by coby prezident naložil s Agrofertem nebo jak by vybíral kandidáty na soudce Ústavního soudu, když českou justici opakovaně kritizuje. O dalších otázkách píšeme zde.