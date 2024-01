Jak pracovali politici: Data odhalila největší absentéry

Dlouhodobě nemocný Jaroslav Bašta nehlasoval dokonce v devíti z každých deseti hlasování. Jeho přesný zdravotní stav není veřejně znám, a když se Seznam Zprávy pokusily kontaktovat rodinu , ta rozhovor s novináři odmítla. Poslanec dál čerpá své poslanecké náhrady – často v plné výši a mnohdy dokonce násobně vyšší než v období, kdy do Sněmovny běžně docházel.

Každý poslanec a poslankyně v Parlamentu průměrně zastupuje skupinu více než 40 tisíc občanů. Senátoři a senátorky zastupují dokonce více než 100 tisíc občanů. Hlasování v Parlamentu je ten okamžik, do kterého se koncentruje všechna předchozí práce a jednání. V té chvíli se rozhodne o zákonech a dalších záležitostech, které ovlivňují životy lidí – např. kam půjdou vybrané daně či jak bude fungovat školství, zdravotnictví nebo bezpečnost. A pokud se zákonodárci neúčastní jednání a hlasování v Parlamentu, logicky své voliče nijak nezastupují.

Poslanec za SPD lékař Jaroslav Dvořák z Valašského Meziříčí na sociální síti Facebook na konci listopadu 2023 děkoval svým příznivcům. „Díky za vaši neustálou podporu, bez vás by to nešlo,“ napsal na svém oficiálním profilu. Proč se ale neúčastní hlasování ve Sněmovně a své voliče fakticky nijak nezastupuje, už nezmínil. Do roku 2021 vykonával více veřejných funkcí v Poslanecké sněmovně a byl také členem Správní rady VZP.