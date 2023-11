Jaroslav Bašta je v nemocnici, čerpání jeho poslaneckých náhrad zrychlilo

Co ale jisté je, že přestože je Jaroslav Bašta dlouhodobě zdravotně indisponován, dál čerpá své poslanecké náhrady - často v plné výši a mnohdy dokonce násobně vyšší než v období, kdy do Sněmovny běžně docházel.

Seznam Zprávy požádaly kancelář Sněmovny o výpis jeho náhrad od začátku letošního roku do konce října. Největší rozdíl v období před nemocí a po hospitalizaci je například v „expertovném“, v seznamu náhrad označeném jako administrativa (viz tabulka níže).

„Jedná se o odborné a administrativní práce, tedy například koncipování korespondence a její evidence, monitor tisku, pořizování výtahů z odborného tisku a publikací, včetně úhrady těchto publikací, odborné služby - rozbory a posudky právní, ekonomické a jiné, tvorbu legislativy, překlady a tak podobně,“ popsala, co do vše lze účtovat vedoucí oddělení medií a PR Sněmovny Martina Lustigová.

** Náhrady za dopravu vlastním vozidlem nebo nájemným dopravním prostředkem z místa trvalého pobytu do místa sídla orgánu, v němž vykonává funkci, a zpět, v místě sídla tohoto orgánu a při cestách spojených s výkonem funkce a výdaje na dopravu veřejnými hromadnými dopravními prostředky, s výjimkou letecké dopravy, při tuzemských cestách spojených s výkonem funkce.

V době, kdy Bašta běžně docházel do Sněmovny, vykazoval sumy 11 až 20 tisíc korun (výjimkou byl duben, kdy částka vystoupala na 42 tisíc korun). V době, kdy již byl upoután na nemocniční lůžko a jeho stav byl dle jeho kolegů mimořádně vážný, čerpal expertovné ve výšce až 25 tisíc korun a poslední sledovaný měsíc - tedy říjen - suma přesáhla 70 tisíc korun.

„U všech poslanců je expertovné čerpáno nárazově a to na základě faktur vystavených experty. V tomto případě došlo k souhrnem vyúčtování expertních činností za delší časové období,“ vysvětluje výkyv mluvčí SPD Barbora Šťastná. „Celkový roční limit nebyl překročen,“ dodala. Roční limit je 252 tisíc, tedy zhruba 21 tisíc měsíčně.

Detailnější informace o tom, o jakou službu šlo, co bylo jejím obsahem, kdo expertizu zpracovával a za jaké časové období, předložit mluvčí SPD odmítla. Obecně existuje ve Sněmovně i praxe, kdy poslanci své expertovné sdílejí se svými kolegy nebo kluby, aby měli dostatečný rozpočet pro obsáhlejší práce. Tímto stylem například fungovali minulé období Piráti. Jestli používá peníze nemohoucího poslance pro svou potřebu klub SPD, není možné ověřit.

Jaroslav Bašta není první poslanec, který čerpá poslanecké benefity, i když nechodí do práce. V minulosti to byl například poslanec ANO Milan Wenzl, který se rovněž léčil s vážnou nemocí. V době, kdy nechodil do práce, ale zvládl kandidovat v komunálních volbách.