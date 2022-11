Poslanec už rok nechodí do práce, pobírá ale plat i náhrady

Poslanec a bývalý místostarosta Milan Wenzl nechodí do práce od listopadu 2021. Před komunálními volbami, které se uskutečnily letos na podzim, se však znovu postavil do čela kandidátky hnutí ANO na Praze 15. Tehdy řekl, že už je zdráv a vrací se do práce. Do Poslanecké sněmovny se však ani po volbách nevrátil a dál se omlouvá ze zdravotních důvodů.