Kde rostou houby nebo co dělat při jaderném útoku? Co vás zajímalo v roce 2022

„Proč jsou okurky hořké? I to byl jeden z top dotazů loňska. Mimochodem, z jeho četnosti je dobře vidět, kdy mají okurky sezonu. Dotaz byl hojně hledaný od června cca do půlky srpna,“ říká PR specialistka vyhledávače Seznam.cz Petra Dvořáková.

V létě uživatelé chtěli vědět třeba to, proč je moře slané, a dotazy se také často týkaly piva. Čechy zajímaly hlavně dvě věci: jak pivo co nejrychleji vychladit a také jak ho otevřít.

Lidé v průběhu celého roku také chtěli vědět, kdy půjdou do důchodu. „Uživatelé to často zadávali do hledacího pole v kombinaci s kalkulačkou odchodu do důchodu,“ dodává Petra Dvořáková.