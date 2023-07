Kdo má teď největší moc: Probíhá nejvýznamnější výměna generací

Stojíme na prahu jedné z nejvýznamnějších změn mezi generacemi v historii, a to nejen v Česku, ale celosvětově. Ve veřejné debatě se dnes již běžně reflektuje, že končí svět takzvaných boomerů.

V současné době jsou nejbohatší a nejvlivnější generací tzv. baby boomers (lidé narození v letech 1946–1964). Nicméně i nejmladší z nich se blíží k věku odchodu do důchodu a každým rokem miliony baby boomers opouštějí pracovní trh a vlivné pozice v politice. Která generace převezme jejich místo?

Cílem bylo kvantifikovat, jakou moc a vliv mají jednotlivé generace v české společnosti a co to znamená pro blízkou budoucnost. Generační moc je totiž důležitý faktor, který ovlivňuje, jaká rozhodnutí se přijímají a jak se společnost vyvíjí.

První graf odráží zastoupení jednotlivých generací v běžné populaci s tím, že barvy odpovídají úvodnímu přehledu. Zastoupeny jsou věkové skupiny po pěti letech od narození do 90 a více let a také ženy a muži.

A na první pohled je vidět, že zatímco muži mezi 35 a 70 lety jsou ve Sněmovně zastoupeni více než v populaci, u žen je to viditelně méně - kromě generace mezi 50 a 60 lety jsou všechny ročníky zastoupeny méně než v populaci.

Česká politika se tak tradičně točí přednostně kolem mužů, a to komplet ve všech generacích produktivního věku. Nepoměr ukazuje vychýlená křivka v grafu, která kopíruje jejich zastoupení ve Sněmovně.

U žen je naproti tomu podíl velice nízký, v Senátu není ani jedna ve věku 45 až 50 let. O trochu vyšší zastoupení než v populaci mají ženy v Senátu ve věku 65–69 let. Lakonicky shrnuto, Senát je sice dostupný kandidátům a kandidátkám od 40 let, ale absolutně ho ovládá generace boomerů-mužů.