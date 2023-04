Mladí dospělí před 30 lety a dnes: větší příležitosti i tlak

„Dnešní mladí to mají snadné, my jsme to měli těžší.“ Věta, která v různých obměnách zaznívá napříč časem i generacemi, a pravděpodobně i v budoucnu bude častým zdrojem mezigeneračních debat. Seznam Zprávy se proto rozhodly podívat na to, jakým výzvám čelí současní mladí dospělí a jak se liší svět, ve kterém žijí, od toho, v němž v jejich věku žili jejich rodiče.